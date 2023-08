Livorno: sequestrati 51 chili di cocaina provenienti dal Sud America

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e la guardia di finanza hanno sequestrato 51 chili di cocaina pura nascosti in un container proveniente dal Sud America. Al momento un solo arresto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e la guardia di finanza hanno sequestrato 51 chili di cocaina pura nascosti in un container proveniente dall’Ecuador. Un soggetto è stato arrestato, che tentava di sfuggire ai controlli. La cocaina era suddivisa in decine di panetti ben nascosti in un contenitore che trasportava un carico alimentare.

L’operazione, spiega una nota delle fiamme gialle e dell’Agenzia delle dogane, “segna un ulteriore tassello a favore della lotta al narcotraffico sul territorio toscano e nazionale ed è il risultato di una quotidiana e metodica attività di controllo sul campo, rafforzata dall’esecuzione del protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza”.

Lo stupefacente, dopo essere stato campionato e analizzato in laboratorio di Adm di Livorno, verrà distrutto in un inceneritore e così strappato alle piazze di spaccio ove avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre 35 milioni di euro. Le attività, effettuate in stretta sinergia operativa tra Fiamme Gialle e Adm, sono state coordinate dalla procura della Repubblica di Livorno che ha confermato il sequestro.