Livorno: scoperti 9 evasori fiscali

Nove evasori fiscali sono stati scoperti dalla guardia di finanza di Livorno dopo un controllo sugli inserti pubblicitari delle loro attività. In tutto i finanzieri hanno quantificato un’evasione di 1,8 milioni di euro di redditi.

Un’infermiera di 66 anni di Castiglioncello, che svolgeva regolarmente la professione ha omesso di dichiarare redditi per 110mila euro percepiti tra il 2012 e il 2015. Poi due meccanici: un 43enne di Rosignano ha omesso fatture per 280mila euro, mentre un 57enne a Collesalvetti è risultato evasore totale dal 2014 al 2016 per oltre mezzo milione. Nel mirino delle fiamme gialle di Livorno anche due muratori: uno, a Rosignano, non ha dichiarato incassi per lavori eseguiti per 60 mila euro così come un collega albanese di 37 anni residente nel Pisano che invece, sempre per lavori eseguiti, non ha dichiarato oltre 430 mila euro. Un 43enne commerciante di prodotti antincendio vendeva i propri articoli nascondendo al fisco 150 mila euro negli ultimi 5 anni.

A Livorno infine il titolare di una società di impianti antincendio di 78 anni è stato denunciato per dichiarazione fraudolenta per aver registrato fatture inesistenti per 18mila euro, mentre un commerciante cinese 56enne ha omesso in due anni di versare Irpef per 90mila euro. In ultimo un rappresentante di prodotti farmaceutici ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2014 e il 2015 in cui avrebbe dovuto indicare oltre 200mila euro di compensi ricevuti.