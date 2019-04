Livorno, quartiere Shangai, cassonetti in strada per protesta

Quando nel cortile pieno zeppo di rifiuti che non entravano nei cassoni della differenziata, sono arrivati i tecnici di Aamps e Casalp, gli abitanti del blocco della Direzione, cuore popolare di Shangai, lo hanno ripetuto uno dopo l’altro: “Così non si può andare avanti”.

E ieri pomeriggio alle 17, racconta Il Tirreno, è scoppiata la protesta clamorosa: armati di guanti e scope sono scesi nel cortile, hanno trascinato tutti i bidoni della differenziata in mezzo di strada, in via Stenone, e si sono messi a pulire il cortile: “Casalp non lo fa più, siamo stati abbandonati…”. Nel corso della protesta sono arrivati i rappresentanti di Casalp e di Aamps a caccia di una soluzione. E fino a tarda serata i bidoni sono rimasti in via Stenone.

“Siamo tanti e i cassonetti sono troppo pochi, lo abbiamo segnalato mille volte. Non vogliamo vivere tra i topi, siamo persone civili e vogliamo stare nel pulito: speriamo con questa protesta di sensibilizzare qualcuno”. Queste le parole di Gina Garito, residente nel quartiere Shangai dove è avvenuta la protesta. Le motivazioni della si possono riassumere in “Casalp non viene più a pulire il cortile, i bidoni per la differenziata sono troppo pochi, come i passaggi per ritirare la spazzatura” e “qui ci sono auto e camper abbandonati da anni che nessuno viene a togliere”.

“Ci siamo scocciati, siamo stanchi”, continua a ripetere Gina. La donna racconta che in mattinata, al sopralluogo di Aamps e Casalp, è venuta fuori anche l’ipotesi di fare il porta a porta classico, “ma come si fa con 40 metri di casa?” si chiede. “Il problema – aggiunge Fabio Tarrini, altro residente del quartiere – è anche che qui ci vengono a scaricare di tutto da fuori”.

Quindi viene chiesto a Casalp di individuare un’area e recintarla, in modo che sia più difficile entrare e scaricare sacchetti, divani o Tv. «È vero, c’è anche chi – sottolineano alcuni assegnatari – ancora non fa bene la differenziata. Ma quando gli operatori trovano materiale nei bidoni sbagliati non li scaricano e la spazzatura si accumula».