Livorno: Mattarella partecipa alla cerimonia della Marina militare

Il presidente della Repubblica è a Livorno per la consegna della nave Trieste e per il giuramento allievi Accademia navale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Livorno per partecipare alla cerimonia di consegna alla Marina militare della nave Trieste, unità d’assalto anfibio multiruolo, in occasione della quale vi sarà anche il giuramento solenne dei 150 allievi della prima classe dell’Accademia navale di Livorno.

Tutto avviene a bordo della stessa nave Trieste, al molo Italia del porto Livorno.

Per il Capo dello Stato è la seconda visita nella città toscana. Era già stato a Livorno in occasione del suo primo settennato, il 15 gennaio 2020, per partecipare a un convengo in ricordo dei Carlo Azeglio Ciampi. Quella odierna sarà una breve visita: a fine mattina, primissimo pomeriggio Mattarella ripartirà dall’aeroporto di Pisa diretto a Parigi dove è atteso per la riapertura della cattedrale di Notre Dame.

La Nave Trieste che è ormeggiata nel porto di Livorno, con le sue 38mila tonnellate di stazza per 245 metri di lunghezza, è la più grande nave ad entrare in servizio dal Secondo dopoguerra. Progettata per condurre operazioni anfibie complesse, è stata concepita, si spiega dalla Marina militare, “per una vasta gamma di missioni: dalla difesa nazionale alle operazioni internazionali di mantenimento della pace, dalla lotta alla pirateria alla protezione delle linee di comunicazione marittime. Questo grazie alla spiccata capacità anfibia garantita da un ampio bacino allagabile e un garage dedicato a cui si aggiungono quella di portaerei con capacità di imbarco dei velivoli di V generazione, di piattaforma logistica, di sede di comando e di nave ospedale”.