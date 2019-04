Livorno: incendio in casa, un ustionato

L’uomo di 72 anni, trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno, ha riportato ustioni sul 20% del corpo in seguito a un incendio scoppiato stamani verso le nove nella sua abitazione.

Sul posto, una palazzina isolata di un piano situata in via del Limoncino, sulla strada per la Valle Benedetta, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’immobile. Le cause dell’accaduto sono ancora al vaglio dei pompieri.

L’uomo, trasferito in ospedale con un’ambulanza del 118 con medico a bordo, risulta non essere in pericolo di vita.