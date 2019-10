L’ironia di “Max Collini legge l’indie” al The Cage di Livorno

Sabato 12 ottobre al The Cage di Livorno “Max Collini legge l’indie”, l’irriverente spettacolo stand-up del frontman degli Offlaga Disco Pax tutto dedicato al mondo della musica ‘indipendente’ italiana (Maestro Pellegrini di Zen Circus special guest in apertura).

Sul palco del The Cage sabato 12 ottobre: Max Collini si lancia in questa nuova avventura “meta musicale” con il suo spettacolo stand-up “Max Collini legge l’indie”. Non un concerto, ma un focus a tutto tondo sul mondo della musica ‘indipendente italiana’, che analizzato anno dopo anno per mostrare il cambiamento negli approcci, nella musica prodotta e del contatto tra artista e pubblico. Il tutto avvolto dalla ironia tagliente e appassionante dal frontman degli Offlaga Disco Pax, gruppo storico dell’underground musicale che ha fatto scuola influenzando molti artisti odierni (Lo Stato Sociale è uno dei gruppi più influenzati dal trio di Reggio Emilia). Special guest della serata il chitarrista dei The Zen Circus Maestro Pellegrini, che aprirà lo spettacolo presentando i nuovi brani estratti dal suo primo lavoro solista di prossima uscita. INFO

Sabato 12 Ottobre 2019 – The Cage Theatre Livorno

Ingresso € 7 + d.p.

Apertura porte ore 22.00

A seguire MY GENERATION – Cage Night Party, ad ingresso libero

[email protected] – Cageline 392 8857139