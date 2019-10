Firenze, studente pestato da tre persone perchè omosessuale

Afferrato per il collo, fatto cadere a terra e colpito con calci e pugni perché avrebbe risposto di essere omosessuale a due giovani incrociati vicino casa che gli avevano chiesto cosa avesse da guardare. Vittima dell’aggressione, di cui scrive oggi il Corriere Fiorentino, uno studente di 26 anni che ha denunciato alla Polizia l’episodio, avvenuto nelle scorse settimane in centro storico a Firenze.

Secondo quanto ricostruito il 26enne, un ragazzo straniero, sarebbe stato prima insultato dai due giovani perchè omosessuale, poi picchiato da loro e da una terzo persona. Uno lo avrebbe tenuto fermo a terra, gli altri due lo avrebbero colpito con calci e pugni; finito il pestaggio si sarebbero allontanati lasciandolo sull’asfalto. Il 26enne sarebbe riuscito a rialzarsi e avrebbe raggiunto da solo il vicino pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova, dove i medici gli hanno diagnosticato una frattura del setto nasale.

“E’ inaccettabile leggere di fatti così gravi come quello del ragazzo picchiato perché gay. Purtroppo c’è ancora molto da lavorare sul tema dei diritti e del rispetto delle persone”, il commento di Sara Funaro, assessora a diritti e pari opportunità. “Firenze ha sempre portato avanti battaglie sul rispetto dei diritti e delle differenze con azioni concrete e di sensibilizzazione come il festival dei diritti che si svolge proprio in questi giorni. Questi fatti sono da condannare senza se e senza ma e dobbiamo far sentire la nostra voce sempre più forte. La solidarietà mia, della giunta e dell’amministrazione comunale alla vittima di questa aggressione vergognosa”, conclude l’assessora.