Linea Pontassieve- Borgo, l’assessore: “Urgono provvedimenti immediati per limitare i disagi”

Stefano Baccelli, assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Toscana, si è espresso in merito alla situazione della linea Pontassive – Borgo San Lorenzo.

“La situazione sulla linea Pontassieve – Borgo San Lorenzo è intollerabile. Urgono provvedimenti immediati per mitigare i disagi e limitare ritardi. Gli utenti devono essere tutelati. Serve un’informazione puntuale, tempestiva e preventiva”.

Per fare fronte a ciò, l’assessore vuole convocare un cabina di regia con un focus sulle problematiche della linea in questione. Baccelli è infatti seriamente preoccupato per come Rfi e Trenitalia stanno gestendo l’informazione e la comunicazione dei lavori attualmente in corso nella stazione di Dicomano sulla linea Pontassieve-Borgo S.Lorenzo. Lungo questa tratta, da alcuni mesi, ci sono gli interventi di riqualificazione previsti dal Protocollo d’intesa per “L’adeguamento e la riqualificazione infrastrutturale delle linee Faentina e Valdisieve” sottoscritto nel dicembre 2017 tra la Regione Toscana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Rfi, Anas, i comuni e le Unioni del Mugello e della Valdisieve.

“Dal 10 ottobre scorso- spiega Baccelli- , senza che ne sia stata data comunicazione, con il procedere dei lavori, non è più temporaneamente disponibile, per alcuni mesi, il secondo binario e nella stazione di Dicomano non possono essere effettuati incroci. Questo – aggiunge l’assessore ai trasporti- ha provocato immediatamente effetti sulla circolazione, visto che gli incroci sono possibili sono nelle stazioni di Vicchio e Contea ed è sufficiente che un treno sia in ritardo per determinare ritardi pesanti su tutti gli altri presenti sulla linea nella stessa fascia oraria”.

L’assessore puntualizza segnalando soprattutto la mancanza di informazione lungo la linea Pontassieve-Borgo S.Lorenzo. “Dalle prime segnalazioni arrivate dai pendolari e dal monitoraggio degli uffici c’è stata una grave mancanza di informazione ai territori e alla Regione che invece devono sempre essere adeguatamente e preventivamente informati. Sono stati inoltre evidentemente sottovalutate le ricadute di questi lavori sul servizio e a farne le spese poi sono i pendolari e tutti coloro che utilizzano la linea. E questo è intollerabile! Convocherò a breve la cabina di regia- conclude Baccelli- , ma chiedo interventi immediati sulla programmazione per riportare il servizio a livelli adeguati”.