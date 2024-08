Lavori sulla linea ferroviaria lenta, da lunedì bus sostitutivi

Dal 5 al 19 agosto la linea ferroviaria lenta da e per Firenze sarà interessata da un’interruzione tra le stazioni di Figline e Pontassieve a causa di lavori sulla rete ferroviaria. In queste due settimane, il trasporto passeggeri sarà comunque garantito grazie alla presenza di bus sostitutivi, che consentiranno a chi proviene da Firenze e da Arezzo di raggiungere comunque le stazioni di Incisa, Rignano sull’Arno-Reggello e Sant’Ellero scendendo rispettivamente a Pontassieve e Figline.

Così in una nota il Comune di Figline e Incisa Valdarno. I passeggeri di Figline, si spiega, “che viaggiano in direzione Firenze troveranno i bus sostitutivi presso l’autostazione di via Vetreria, a meno di due minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. Ancora minore la distanza per il punto di fermata previsto per gli autobus sostitutivi a Incisa, che saranno presenti nel piazzale della Stazione. A Rignano la fermata è invece fissata alla palina Tlp sulla Regionale 69 a San Clemente, ma sono previsti anche dei collegamenti diretti da Rignano a Pontassieve e Figline e viceversa, con fermata in piazza XXV Aprile.

Anche a Sant’Ellero le fermate in direzione Figline e in direzione Pontassieve saranno collocate presso le paline della Sr69. A Pontassieve, i bus saranno invece presenti in via Verdi, presso il parcheggio accanto alla Coop. L’ aggiornamento dei sistemi informativi e di vendita Trenitalia sarà ultimato entro domani, sabato prossimo 3 agosto. Inoltre, presso le stazioni coinvolte dalle interruzioni, è già disponibile la cartellonistica che indica le modifiche ai servizi”. Infine, si comunica che a causa di ulteriori lavori nella tratta Chiusi-Orvieto dal 12 al 23 agosto anche i treni della Direttissima potranno subire variazioni dei tempi di percorrenza, cancellazioni, riprogrammazioni e rallentamenti. Anche queste modifiche saranno comunicate tramite i canali di Trenitalia.