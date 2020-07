L’impatto COVID-19 sulla mortalità: gli ultimi aggiornamenti ISTAT e ISS analizzati dall’ARS Toscana

Nel mese di maggio in gran parte delle regioni italiane la mortalità generale è tornata ai livelli degli anni precedenti, se non a livelli più bassi. In Toscana i decessi di maggio 2020 sono più bassi del -7% rispetto alla media dei 5 anni precedenti. Sono i dati relativi alla mortalità generale e alla mortalità per COVID-19 messi a disposizione da ISTAT e ISS analizzati dall’Agenzia regionale di Sanità. In tutte le province toscane nel mese di maggio la mortalità totale è in linea o più bassa di quella degli anni precedenti.

FABIO VOLLER, coordinatore osservatorio epidemiologia ASL Toscana Centro intervistato da Domenico Guarino