Libriamoci, al via con oltre 235 mila studenti coinvolti

Libriamoci, dal 22 al 27 ottobre giornate di letture nelle scuole. Pif (Pierfrancesco Diliberto) sarà il testimonial della quinta edizione

Oltre 235.000 studenti coinvolti in tutta Italia, dall’infanzia alle superiori per le giornate di lettura nelle scuole. Torna dal 22 al 27 ottobre ‘Libriamoci’ con Pif (Pierfrancesco Diliberto) testimonial della quinta edizione, che parlerà dei libri più significativi nel suo percorso di formazione.

La campagna del Centro per il libro e la lettura, nata da un protocollo d’intesa tra il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il ministero per i Beni e le attività culturali, nel 2018 si svolge in collaborazione con #ioleggoperché, la campagna nazionale per le scuole organizzata dall’Associazione Italiana Editori, dal 20 al 28 ottobre.

Per il quinto anno, le scuole di tutta Italia, dall’infanzia alle superiori, e quelle italiane all’estero, si mobilitano per animare le classi con letture a voce alta ispirandosi, se lo desiderano, a uno dei filoni tematici suggeriti: Lettura come libertà, 2018 Anno europeo del Patrimonio culturale e ‘200 anni: buon compleanno Frankenstein!.

Già oltre 1.600 le iniziative inserite ad oggi nella banca dati, senza includere le migliaia di attività organizzate spontaneamente, ma non registrate sul sito. Che siano libri, articoli, racconti, poesie o testi teatrali, lo spirito di Libriamoci è far scoprire ai più giovani la bellezza della lettura e il suo potere di coinvolgimento se fatta a voce alta, condivisa in un’esperienza corale.

Quasi 300 i volontari che si sono offerti, fra i quali 36 lettori del Patto per la Lettura delle Biblioteche di Milano e 44 editori che (ad oggi) hanno aderito con propri autori, insieme a decine di attori, membri di associazioni, bibliotecari e privati cittadini.

Grandi, medie e piccole le case editrici coinvolte fra le quali 66thand2nd, NN, Bompiani, Carthusia edizioni, DeA Planeta, e/o, Einaudi, Feltrinelli, Gallucci Editore, Guanda, HarperCollins, Laterza, Longanesi, Manni Editori, Marsilio Editori, Melampo Editore, Mimesis, Neri Pozza, Newton Compton, Utet e Valentina Edizioni