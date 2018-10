Tramvia Firenze, Nardella: “Gest collabori di più”

È intervenuto il sindaco di Firenze Dario Nardella sulla tramvia: “Gest deve collaborare per passaggio sincronizzato dei convogli, convocherò Ratp”

“Gest deve collaborare per attuare il passaggio sincronizzato dei tram nei punti più cruciali, ovvero alla stazione e in viale Belfiore con la futura linea 2 e in piazza Dalmazia”, ma “non noto molto impegno da parte di Gest”. Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, intervistato da Lady Radio. “Convocherò i vertici nazionali di Ratp, perché su questo pretendo una collaborazione completa”, ha aggiunto.

In merito al traffico intorno alla stazione di Santa Maria Novella, secondo Nardella è “difficile una Ztl in zona stazione”, mentre per quanto riguarda i futuri lavori della linea 3 per Bagno a Ripoli ha annunciato 200 posti auto gratis al parcheggio sotterraneo del centro commerciale Coop di Gavinana, stalli andati al Comune in base alla convenzione con Unicoop Firenze, per le prossime settimane. “Inizialmente pensavamo di darli in affitto a prezzi agevolati ai residenti – ha spiegato – ma visto che è in prospettiva l’avvio dei lavori della tramvia in quella zona, li daremo gratuitamente”.