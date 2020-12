Letteratura, arte, musica a “Intemporanea +”

Sei incontri on demand: dialoghi con autori, saggiste e scrittrici. Visibili online su Più Compagnia. Intemporanea: in ogni puntata un incontro con un autore, reading teatrali e musiche originali eseguiti live

Giancarlo De Cataldo, Cristina Comencini, Lauretta Colonnelli, Laura Imai Messina, Marco Goldin e Beatrice Venezi sono i protagonisti della nuova edizione digitale della rassegna culturale ideata e diretta da Pinangelo Marino, Intemporanea+, dal 18 dicembre al 6 gennaio online su Più Compagnia, la sala virtuale del cinema La Compagnia di Firenze.

Un viaggio letterario, tra capolavori dell’arte, musiciste geniali e città da scoprire, on demand completamente gratuito, concepito come una miniserie da gustare durante le vacanze invernali, fruibile in qualsiasi orario e da tutti i dispositivi digitali dal 18 dicembre. La rassegna Intemporanea+ è organizzata nell’ambito dell’Inverno Fiorentino del Comune di Firenze, in collaborazione con il cinema La Compagnia (info su www.cinemalacompagnia.it e www.intemporanea.eu)

“Il digitale in questo periodo offre una grande opportunità – ha spiegato il curatore Pinangelo Marino – ma può produrre, paradossalmente, una forma di radicale distacco dal mondo alla quale rischiamo di abituarci. L’occasione, dunque, deve essere quella di creare spazi mentali emotivamente connessi ai luoghi fisici delle nostre città, che torneremo presto a frequentare e che riscopriremo con il piacere della prima volta. Per questo abbiamo cercato di creare per ogni evento un “centro di gravità”: il palco del cinema La Compagnia, sul quale si alternano i moderatori, i musicisti e gli attori che ci aiutano a costruire le diverse narrazioni con i nostri ospiti speciali che sono invece in remoto”.

INFO/PROGRAMMA