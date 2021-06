L’Eredità delle Donne: eventi OFF, parte la call alla città

L’Eredità delle Donne lancia la call per entrare nel calendario OFF del festival. Fino al 18 luglio associazioni, imprese, istituzioni e gruppi spontanei potranno presentare le loro proposte.

L’Eredità delle Donne lancia oggi la call per entrare nel cartellone degli eventi OFF della quarta edizione del festival, in programma dal 22 al 24 ottobre nel capoluogo toscano e on line.

La manifestazione è un progetto di Elastica insieme a Fondazione CR Firenze, con la direzione artistica di Serena Dandini, la partnership di Gucci e si avvale della co-promozione del Comune di Firenze, il contributo di Poste Italiane, collaborazione di Manifattura Tabacchi, sede ufficiale dell’edizione 2021 del festival. Le adesioni devono pervenire entro il 18 luglio sul sito www.ereditadelledonne.eu/la-call/.

Biblioteche e musei, librerie, associazioni, spazi insoliti e open air, dal 22 al 24 ottobre – sempre nel rispetto delle norme sanitarie vigenti – diventeranno quindi luoghi dove presentare, discutere e immaginare il mondo della scienza, del lavoro e della cultura al femminile. Un festival nel festival, che trasformerà la città in un vero e proprio laboratorio diffuso. Più di 23 mila le presenze agli oltre 270 eventi OFF nell’edizione 2019 con altrettante associazioni e attività fiorentine coinvolte.

L’invito è aperto alle realtà culturali, creative e produttive della città, ma anche ai singoli cittadini e a tutti coloro che vogliano entrare nel calendario della rassegna, proponendo iniziative in linea con lo spirito che anima il festival, nelle modalità e nei format a loro più vicini.

COSA PROPORRE

Incontri e conferenze, dibattiti o momenti divulgativi e di approfondimento, spettacoli ma anche reading, trekking urbani, visite guidate, mostre, performance e tanto altro. Tutte quelle iniziative affini alle tematiche e ai valori del festival – manifestazione che da quattro edizioni mette al centro i temi dell’empowerment femminile – hanno l’opportunità di essere inserite nel cartellone OFF de L’Eredità delle Donne, che diventa così il festival di tutta la città.

La CALL è aperta a realtà culturali e soggetti cittadini, associazioni, imprese, istituzioni, liberi professionisti, gruppi spontanei e privati che abbiano idee e progetti in linea con le tematiche e i valori del festival. Ogni soggetto proponente dovrà indicare un solo rappresentante che sarà responsabile della partecipazione alla call.

Le proposte sono da presentare esclusivamente online, attraverso l’apposito FORM di partecipazione sul sito www.ereditadelledonne.eu, entro il 18 luglio. Le proposte presentate saranno soggette ad approvazione da parte dell’organizzazione che verificherà l’attinenza con le tematiche e i valori del festival. La valutazione avverrà a insindacabile giudizio dell’organizzazione. (Non sono previsti contributi economici. Tutti gli aspetti produttivi, allestitivi e burocratici, ivi inclusi quelli comunque attinenti all’adozione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da SARS COV2 e al rispetto di tutta la normativa relativa, nazionale e locale, applicabile, saranno a carico del soggetto proponente).

Ulteriori info su www.ereditadelledonne.eu