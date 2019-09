Leopolda, Di Giorgi: “per militanti e amminstratori PD meglio non andare”

La parlamentare DEM: “la Leopolda quest’anno è fondativa di un nuovo partito. Se qualcuno è in dubbio è giusto che vada, potrà decidere se aderire o no. Ma i nostri militanti e dirigenti, gli amministratori, ecc.non credo che debbano esserci”

“Vedo che le dichiarazioni di alcuni di noi, dirigenti ed eletti del #Pd, in merito all’opportunità di andare o meno alla #Leopolda, hanno provocato un vivace dibattito. Quindi cerco di spiegare la mia posizione che certo non è nel titolo di un giornale.

Si è parlato di divieti…..ma stiamo scherzando? Forse leggere il testo delle dichiarazioni e non fermarsi a un titolo avrebbe aiutato nel confronto” scrive Di Giorgi in un post su FB.