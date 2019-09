Bonus idrico integrato: scadenza domande 17 ottobre

Il 17 ottobre è il termine ultimo per presentare le domande per l’accesso al bonus sociale idrico integrativo anno 2019. Il bonus idrico integrativo anno 2019 è erogato agli aventi diritto fino ad esaurimento del budget complessivo assegnato al Comune di Firenze dall’Autorità Idrica Toscana. Tale agevolazione è riconosciuta con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Le domande, fino alla scadenza del 17 ottobre, potranno essere consegnate a mano nei giorni di martedì mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13. Gli uffici preposti sono gli Uffici – PO Programmazione e Gestione Economico Finanziaria della Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze in viale De Amicis, 21. Possono essere anche inviate via mail all’indirizzo: [email protected]. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

I requisiti richiesti per il richiedente sono: la cittadinanza italiana o dell’Unione europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; ed essere residente nel Comune di Firenze.

Nel caso di utente diretto (utenze singole) essere intestatario del contratto per l’utenza di fornitura idrica domestica residente (fatturata direttamente da Publiacqua spa) personalmente e/o per almeno uno dei componenti del nucleo ISEE del richiedente.

Nel caso di utente indiretto (utenze aggregate/condominiali) l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente (intestatario personalmente e/o uno qualsiasi dei componenti il suo nucleo familiare) deve essere riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza aggregata/condominiale.

Il valore ISEE 2019 ordinario del proprio nucleo familiare non deve essere superiore a 15.000 euro e per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico non superiore a 20.000 euro. Se l’attestazione ISEE segnala omissioni o difformità, la domanda verrà accolta e bisognerà presentare una nuova domanda corredata da attestazione ISEE che integri e/o corregga i dati segnalati come omessi o difformi.

Per info complete e modalità di richiesta visitare il sito: https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/bonus-sociale-idrico-integrativo-anno-2019.