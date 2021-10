Leggere per non dimenticare con Mancuso, Culicchia, Cottarelli e Carofiglio

La rassegna è stata presentata in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore alla cultura Tommaso Sacchi e della curatrice Anna Benedetti.

“Mai come quest’anno – ha sottolineato l’assessore Sacchi – abbiamo bisogno di non dimenticarci di leggere: i libri ci hanno tenuto vivi durante il lockdown, sono stati un modo per sentirci meno soli in una situazione molto difficile. Adesso che è il momento della ripartenza il ritorno di una rassegna consolidata come questa ci farà sentire vicini agli autori e al piacere di leggere”.

Il tema degli incontri è il “valore dei libri”: è attraverso i libri infatti che cerchiamo di recuperare una ricchezza della cultura che serva a provocare un cambiamento di rotta, a rimettere in gioco energie, a rileggere la realtà, a rileggersi. Ogni pagina ci sollecita a pensare e ci apre nuovi orizzonti, valorizzando la ricerca culturale come fattore di trasformazione e miglioramento della nostra vita. La cultura è la condizione necessaria per autodeterminare la propria vita e per liberarla a maggior ragione dopo questo periodo di clausura.

La partecipazione è gratuita su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca al numero 0552616523 oppure scrivere a bibliotecadelleoblate@comune.fi.it Per entrare in biblioteca e partecipare agli incontri è necessario presentare il Green Pass e un documento di identità. Sarà possibile anche seguire gli incontri in streaming.

Info: www.leggerepernondimenticare.it