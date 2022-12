‘Le scuole si presentano’. Tornano le giornate di orientamento a Firenze

Firenze, un fine settimana all’insegna della scuola. Sabato 3 dicembre giornata inaugurale di Le scuole si presentano, la tradizionale manifestazione di orientamento scolastico, che si svolgerà nella palestra Barbasetti di Prun, in viale Malta.

Studenti e studentesse coinvolti nella scelta della scuola del secondo ciclo di istruzione, accompagnati nel percorso dalle famiglie, potranno confrontarsi direttamente con docenti ed esperti dell’orientamento nelle giornate di sabato 3 e domenica 4. L’evento, con ingresso libero, si svolgerà dalle 10.00 alle 19.00. All’iniziativa saranno presenti i rappresentanti di 39 scuole del territorio fiorentino con la variegata e completa offerta formativa, pubblica e paritaria, che spazia dall’offerta liceale, tecnica e professionale alle scuole militari ed aeronautiche.

Nel corso della manifestazione, oltre al confronto diretto con i docenti per approfondire i percorsi di studio e porre domande sugli sbocchi professionali concessi dai diversi indirizzi, sarà possibile iscriversi agli incontri con esperti del Centro Studi Pluriversum, che si terranno ciclicamente durante le due giornate. Il tema della scelta scolastica, su cui saranno basati gli incontri, offrirà l’opportunità di supportare studenti e famiglie verso la scelta più adatta.

Le giornate di incontro e informazione sono promosse dall’assessorato all’Educazione e Welfare, in collaborazione con il Quartiere 2.

“Quest’anno si torna alla normalità – ha detto l’assessore all’Educazione Sara Funaro – con le giornate di orientamento per la scelta delle superiori, che si svolgono in presenza. Studenti e famiglie avranno la possibilità di conoscere da vicino l’offerta educativa e formativa del nostro territorio attraverso un’iniziativa importante per la scelta della scuola più adeguata alle proprie capacità e aspettative. Spero che questa iniziativa possa essere utile per molti studenti per compiere al meglio la scelta, spesso difficile, della scuola secondaria di secondo grado. Per scegliere bene è importante capire quelle che le varie scuole offrono e sono fortemente convinta che queste giornate possano essere un grande aiuto”.

“Finalmente, dopo due anni di stop torna in presenza l’iniziativa Le scuole si presentano. Un appuntamento importante – spiega il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi – per i giovani dell’ultimo anno delle medie che possono incontrare altri studenti e parlare direttamente con i docenti per scoprire quale sarà il percorso di studi più adatto a loro. Un modo per verificare direttamente la qualità e il grande livello delle nostre scuole. Gli istituti presenti nel Quartiere 2 si sono affermati sempre più in questi anni come un punto di riferimento per la crescita degli studenti e sono un fiore all’occhiello per tutta la città”.