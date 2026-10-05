Le Civette, ass. Paulesu: ‘Comune vuole che resti a San Salvi’

“L’amministrazione comunale di Firenze non accetta di perdere un’opportunità così importante per il Quartiere di San Salvi. Non rinunciamo al servizio de Le Civette”, Lo ha detto oggi in consiglio comunale l’assessore al welfare Nicola Paulesu, rispondendo a un question time del capogruppo di Sinistra progetto Comune, Dmitrij Palagi

“Come ha già dichiarato la sindaca, l’obiettivo prioritario è la tutela del servizio pubblico, la la tutela della qualità dell’assistenza in rsa, l’attenzione necessaria nei confronti delle persone che sono oggi ospitate in questa struttura e delle loro famiglie”, oltre ai lavoratori “che sono oggi coinvolti nella procedura di licenziamento” ha aggiunto Paulesiu, annunciando che Palazzo Vecchio parteciperà all’incontro convocato per il 7 ottobre presso l’unità di crisi lavoro della Regione Toscana.

“In merito alla futura destinazione dell’immobile, nel confronto con Regione e Asl che stiamo facendo, che hanno la responsabilità diretta del servizio, il Comune continuerà a supportare la struttura in un suo rilancio, verificando tutte le possibili soluzioni che consentano di mantenere un servizio pubblico di qualità”.

Nella replica Palagi ha sottolineato che in realtà “parole così chiare da partre della sindaca e della giunta non le avevamo mai sentite fino ad oggi”, “finalmente la giunta dice che deve rimanere le rsa a San Salvi e addirittura deve essere rilanciata sul lungo periodo. Per noi è una novità positiva. Secondo noi – ha affermato ancora – potevate venire a dirlo al presidio”, di venerdì scorso, “visto che dalla Regione gli attacchi alla sindaca sono praticamente quotidiani”. Regione a cui, ha concluso, “adesso dovrà essere chiesto di mantenere fede agli impegno che chiediamo qui”.