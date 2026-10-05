Opening Night Middle East Now, 17ª Edizione

Martedì 6 ottobre si accendono le storie della 17ª edizione di Middle East Now. Ad inaugurare questa edizione sarà lo straordinario film A Fox Under A Pink Moon. Al Cinema la Compagnia, alle ore 21:00 presente il regista in sala!

“A Fox Under A Pink Moon” diretto a distanza dal maestro iraniano Mehrdad Oskouei, è un intimo e potente autoritratto di Soraya, una sedicenne artista afghana che per cinque anni ha filmato segretamente con il suo smartphone i propri tentativi di fuga dall’Iran per raggiungere la madre in Europa, trovando nell’arte la forza per resistere a una realtà raggelante. La proiezione sarà resa ancora più speciale dalla presenza in sala del regista, che introdurrà la pellicola e sarà presente per un Q&A con il pubblico. Il regista sarà inoltre ospite della rassegna anche giovedì 8 ottobre alle 19:30 sempre al Cinema la Compagnia, per un’imperdibile Conversazione / Masterclass.

A scaldare l’atmosfera prima della proiezione, sul palco salirà Mani Naimi. Iranian-Italian singer-songwriter, che vive tra Firenze e Tehran, Mani sa unire diverse anime artistiche in un repertorio di brani originali in lingua persiana e raffinatissimi titoli della canzone d’autore italiana (da De André a Guccini, fino a Branduardi). I suoi album “Volume I” e “No Land Tales” sono un ponte perfetto tra culture, lingue e tradizioni musicali, capaci di incantare.

Giovedì 8 ottobre alle Ore 16:45 al Cinema La Compagnia tra i corti in programma, segnaliamo cinque storie sospese tra desiderio di fuga e ricerca di una casa, in una mappatura emotiva di una generazione che attraversa città reali e mentali per ridefinire la propria identità.