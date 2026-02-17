Lavori Ponte al Pino, da mercoledì sera scattano le deviazioni per il trasporto pubblico AT

Dalle 21.00 di mercoledì 18 febbraio Firenze, deviazione del servizio per lavori su Ponte al Pino. Cambiano i percorsi delle linee 10, 11, 17 e 20
Autolinee Toscane informa che da mercoledì 18 febbraio 2026, dalle ore 21.00 circa, e per una durata stimata di circa 10 giorni, verranno attivate deviazioni temporanee di percorso sulle linee 10, 11, 17 e 20, in entrambe le direzioni, a causa della 2ª fase dei lavori che comportano la chiusura della corsia centrale riservata al TPL del Ponte al Pino.
Tutte le linee seguiranno itinerari alternativi lungo Viale Don Minzoni, Cavalcavia delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti e Viale Volta, mantenendo le fermate esistenti lungo i percorsi in deviazione.
Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it e i canali informativi aziendali per restare aggiornati sulle modifiche temporanee alla viabilità e ringrazia per la collaborazione.
Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.