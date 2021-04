🎧 Lavoratori dei supermercati: "Chiediamo a gran voce di essere vaccinati" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed

Firenze, “Chiediamo a gran voce di essere compresi assolutamente nelle categorie che vanno vaccinate in tutti i modi Indipendentemente dalle fasce di età. Noi siamo una categoria che è terribilmente esposta e per questo chiediamo in tutti i modi di essere vaccinati”, queste le parole di Alessia Chilla, delegata sindacale dei lavoratori della Cgil dell’Eurospin di Sovigliana.

Nel podcast l’intervista ad Alessia Chilla, delegata sindacale dei lavoratori della Cgil dell’Eurospin di Sovigliana, a cura di Gimmy Tranquillo.

Ma questo non è in contrasto con le ultime disposizioni del governo che vuole privilegiare gli anziani ed i fragili?

“È vero! Prima gli anziani fragili ma subito dopo, indipendentemente dalla fascia di età, chi lavora al pubblico subito dopo”.

Ma quanto siete esposti al pubblico e in che modo lo siete?

“Noi purtroppo siamo molto esposti. Siamo molto esposti perché i nostri turni arrivano fino alle 11 ore, questo poi sarà un altro grande tema da affrontare, quindi siamo esposti durante la giornata per tantissime ore in un posto chiuso con l’aerazione, non lo so quanto sanificata e purtroppo ancora non è entrata nella testa della gente che non è possibile entrare in coppia in supermercato“.

“Entrano singolarmente, poi casualmente all’interno del negozio si ricongiungono, e questa è una mancanza di rispetto assolutamente totale mancanza di rispetto assoluta nei confronti del lavoratore ma anche degli altri clienti, perché una volta raggiunto il numero con queste persone che entrano in coppia gli altri non possono entrare devono aspettare”.