Landini a Firenze: “Se il governo vuole confrontarsi con noi deve iniziare a rispondere alle cose che abbiamo chiesto”

Firenze, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine di una iniziativa della Filcams nel capoluogo toscano, ha commentato l’annuncio da parte del ministro Matteo Salvini di una prossima convocazione dei sindacati al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un confronto sui diversi progetti in corso

“Se si sono improvvisamente svegliati e ci convocano, – ha detto Landini – spero che non sia domenica alle 19 per poi dirci che hanno già deciso cosa fare il mattino dopo: se vogliono fare trattative col sindacato devono farlo prima di prendere le decisioni, altrimenti è una finta, e noi delle farse ci siamo stancati”.

Più in generale, ha affermato Landini, “se vogliono aprire davvero un confronto con noi, abbiamo avanzato proposte su tutto, e piattaforme per la salute, la sicurezza, le pensioni, gli investimenti nelle infrastrutture. Però il governo deve decidere: se vuole fare vetrine e propaganda noi siamo stanchi, e non ne abbiamo bisogno. Se vuole confrontarsi con noi deve iniziare a rispondere alle cose che abbiamo chiesto, e capire se prima di prendere le decisioni vuole sentire anche il nostro parere ed è disponibile a trovare delle intese, cosa che finora non sta facendo”.

“Non possiamo permetterci come Paese di perdere l’occasione degli investimenti del Pnrr”, anche per non “fare una figura pessima” in Europa, ha affermato Maurizio Landini “Noi corriamo il rischio come Paese di fare una figura pessima nei confronti dell’Europa – ha detto -, perché la realtà è che non siamo in grado di spendere quei soldi se non si fanno delle modifiche, e nel momento in cui in Europa devi chiedere di superare il Patto di stabilità devi anche dimostrare di essere capace di fare gli investimenti e di spendere i soldi che sono necessari per costruire gli asili, per costruire le infrastrutture”.