Lamante, Emma Nolde e Alberto Bianco al primo “Hi-Ho Music Festival”

Tre voci della scena indipendente italiana gli ospiti della prima edizione dello “Hi-Ho Music Festival” (12, 13 e 14 luglio) organizzato dalla cooperativa di comunità “Centro Culturale Compitese” sul palco immerso nella natura a Sant’Andrea di Compito (Capannori, provincia di Lucca). Emma Nolde, Lamante e Alberto Bianco.

Lamante, Emma Nolde e Alberto Bianco sono i principali artisti che si esibiranno in questo nuovo festival, organizzato in collaborazione con Locusta, col patrocinio del Comune di Capannori e la media partnership di Controradio, in un paese noto come il “Borgo delle camelie”. È proprio qua, a Sant’Andrea di Compito, che si trova il camelieto più grande e visitato d’Europa, con oltre 1.700 piante su oltre quattro ettari di terreno in mezzo al bosco. Tre serate, tre concerti, cinque diverse espressioni musicali. E, prima di ogni evento, apericena con dj-set (dalle ore 18.30).

Il concerto di apertura, a ingresso gratuito, si terrà venerdì 12 luglio (ore 21) e vedrà alternarsi sul palco due band toscane: i “Canti Randagi” (con musica e canti popolari, soprattutto del sud Italia, dalle pizziche alle tammurriate, complice la presenza di un musicista siciliano) e gli “AfroQuiesa Orchestra” (collettivo di musicisti che da oltre dieci anni spazia dal jazz-funk all’afrofunk).

Sabato 13 luglio (ore 21.30) sarà la volta di Lamante, al secolo Giorgia Pietribiasi, fresca finalista al Premio Tenco. Si contenderà la Targa Tenco 2024 per il miglior album opera prima con "In memoria di". Proprio in questi giorni ha aperto al Flowers Festival di Collegno (Torino) il concerto dei CCCP, band che ha ispirato la sua formazione. Lamante, lanciata dal Rock Contest di Controradio ha collaborato con Taketo Gohara, Mauro Pagani, Vinicio Capossela, Verdena, Stewart Copeland, Edda, Brunori Sas e Motta. Il suo ultimo album è stato disco della settimana sulle frequenze di Controradio.

Emma Nolde e Alberto Bianco saranno invece insieme sul palco per il concerto finale, domenica 14 luglio (ore 21.30). Un duo inedito che finora si è esibito con questa formazione solo all’estero, a Bruxelles e Parigi.

Emma Nolde nasce in Toscana nell’anno 2000. Il suo disco d’esordio si chiama “Toccaterra” ed è uscito nel settembre 2020. È stato acclamato dalla critica come un esordio veramente sorprendente e importante. Emma è senza ombra di dubbio una delle voci del futuro della musica italiana. “Toccaterra” è arrivato finalista al Premio Tenco nella sezione Opera Prima. Il 2020 ha visto Emma impegnata in un lunghissimo tour. A novembre 2021 è stato pubblicato un inedito insieme a Generic Animal, “Un mazzo di chiavi, un ombrello lì in mezzo”. Emma è presente con un brano nel disco di featuring degli Zen Circus che è uscito a maggio 2022 (“Il diavolo è un bambino”). Nell’estate del 2022 Emma è tornata in tour con uno nuovo spettacolo, con dei brani inediti e nuovi arrangiamenti. ”Dormi”, il secondo disco di Emma, arriva a due anni di distanza ed è stato anticipato dai singoli “Respiro” e “La stessa parte della luna”, entrambi co-prodotti da Francesco Motta, che ha lavorato con Emma alla produzione di tutto il disco, pubblicato a settembre 2022.