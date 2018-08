La Tinaia alla Galleria ZetaEffe: 18 artisti per i 40 anni dalla Legge Basaglia

Diciotto artisti nati nel contesto dello storico Centro di Attività Espressive La Tinaia di Firenze, inaugurano domani giovedì 30 agosto 2018, alle ore 17.30, negli spazi della Galleria ZetaEffe (Via Maggio 47/R), la mostra Anche la follia merita i suoi applausi (cit. Alda Merini) che sarà visitabile fino a martedì 11 settembre. La struttura fa parte del Servizio di Salute Mentale del Quartiere 2 di Firenze. All’Opening di giovedì 30 anche Cecilia del Re e Nicola Armentano.

La Tinaia, struttura che accoglie attualmente un’utenza proveniente da tutta l’area cittadina, è oggi parte della rete del Servizio di Salute Mentale del Quartiere 2 di Firenze e dal 2002, in accordo con l’allora Asl 10 di Firenze, è anche Associazione Onlus, dedita alla valorizzazione e conservazione delle opere nate all’interno del Centro di Attività Espressive, tra i cui soci, spiccano gli stessi utenti de La Tinaia.

All’inaugurazione, che si colloca tra le iniziative per la celebrazione dei 40 anni dalla Legge Basaglia, giovedì 30 prenderanno parte per il Comune di Firenze, Cecilia Del Re,Assessore allo Sviluppo Economico e Turismo, Fiere e Congressi, Marketing territoriale e Nicola Armentano, Presidente Commissione Politiche Sociali e della Salute, Sanità e Servizi Sociali: per l’Azienda Usl Toscana Centro, Paolo Rossi Prodi, Responsabile Centro Salute Mentale Adulti Q2; per la Galleria ZetaEffe, Francesco Giannattasio, fondatore Galleria ZetaEffe e la collaboratrice, Tiziana Iovene; per l’Associazione La Nuova Tinaia Onlus, Davide Russo, presidente Associazione La Nuova Tinaia Onlus e Francesco Nocentini dell’Associazione La Nuova Tinaia Onlus.

Gli artisti, alcuni dei quali, nel corso degli anni, hanno visto svilupparsi e crescere una nutrita attività espositiva sia in Italia che all’estero, provengono sia dal gruppo storico della Tinaia degli anni ’70 e ’80, sia dal gruppo degli attuali frequentatori. Sono stati scelti sulla base della loro particolare qualità espressiva, cioè della capacità straordinaria di tradurre in immagini emozioni, intuizioni e visioni mentali. A ogni artista corrisponde, infatti, una personale cifra stilistica e un’estrema libertà di rappresentazione. Si tratta di:Umberto Ammannati – Francesco Banchi – Marco Biffoli – Guido Boni – Marcello Chiorra – Pierluigi Cortesia – Nara Degl’Innocenti – Andrea Federici – Angela Fidilio – Giovanni Galli – Giordano Gelli – Nicola Giannini – Massimo Modisti – Giorgio Pagnini – Michele Poli – Marco Raugei – Gabriele Trinchera – Alessandro Vietri.

Fedeli alla missione originaria, ovvero travalicare i confini del chiuso mondo manicomiale che non furono e non sono solo fisici, le opere de La Tinaia si avventurano nella Galleria ZetaEffe, dialogando naturalmente con i suoi spazi, a rappresentare l’incontro tra due mondi solo apparentemente distanti: quello dell’Art Brut e quello dell’arte contemporanea.

L’esposizione è realizzata dall’Associazione La Nuova Tinaia Onlus e dalla Galleria ZetaEffe, con il patrocinio del Comune di Firenze, in collaborazione con Azienda USL Toscana Centro-Salute Mentale Adulti Q2, Cooperativa Di Vittorio e Compagnia Teatro Attori & Convenuti.