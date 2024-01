la Sindaca di Empoli ribadisce no trasloco Fiorentina al Castellani

La sindaca di Empoli Brenda Barnini: “Ospitare la Fiorentina significherebbe avere ogni weekend una partita di calcio che blocca la città: quella dell’Empoli e la settimana successiva una partita della Fiorentina”, “siamo già al limite della sopportazione con le gare degli azzurri e altri eventi che si svolgono in quella zona, a partire dal mercato degli ambulanti del giovedì, in cui l’area attorno allo stadio è chiusa dalla notte fino a inizio pomeriggio”.

È quanto afferma la sindaca di Empoli (Firenze) Brenda Barnini in merito alla possibilità che la Fiorentina traslochi allo stadio Castellani durante i lavori al Franchi. Barnini oggi pomeriggio parteciperà all’incontro in prefettura, con il sindaco di Firenze Dario Nardella e la Fiorentina, proprio per parlare del tema stadio.

“Partecipo volentieri – afferma – perché di fatto rappresenta il primo momento in cui si parla collegialmente dell’argomento, in una sede istituzionale. Come il sindaco Nardella deve cercare una soluzione, allo stesso modo come sindaca devo assolutamente tutelare le cittadine e i cittadini di Empoli che, ricordo, è una città da 49.000 abitanti circa. La premessa, intanto, per mettere le cose in chiaro: in questa sede io non tifo né per la Fiorentina né per l’Empoli”.

Barnini ricorda che durante le gare al Castellani “c’è un intero quartiere che si ferma, 10mila residenti subiscono notevoli limitazioni negli spostamenti, per una giornata intera la zona di Serravalle subisce innumerevoli disagi di parcheggio e di traffico”. Inoltre “avere 15mila tifosi della Fiorentina due volte al mese a Empoli potrebbe portare a momenti di tensioni e problemi di ordine pubblico con i tifosi empolesi. E questo le forze dell’ordine lo sanno bene visto che il derby con i viola a Empoli è una delle gare più attenzionate a livello di ordine pubblico del campionato. In sintesi Empoli e la zona del ‘Castellani’ non sono adeguati e pronti a ospitare due squadre di calcio con almeno una partita a settimana”.