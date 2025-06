La Prima Estate 2025, la line-up completa!

La Prima Estate. La IV edizione a Lido di Camaiore dal 20 al 22 e dal 27 al 29 giugno. Tra gli ospiti Mogwai, Spiritualized (unica data italiana), Air (unica data italiana), Yard Act, Lucio Corsi, Calibro 35, St Vincent, Tv On The Radio (unica data) Grace Jones e molti altri…

La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione negli ultimi due weekend di giugno, dal 20 al 22 e dal 27 al 29.

Air, Grace Jones, TV on the Radio, Spiritualized e Yard Act sono tra i grandi nomi che arrivano in esclusiva per il festival con la loro unica data italiana. E ancora St. Vincent, Nic Cester, Moodymann, Tony Humphries, Mogwai, Peter Cat Recording Co. e Ramona Flowers. In quota tricolore Lucio Corsi e Calibro 35, insieme a prima stanza a destra, il progetto CAM Sound System con Sara Mautone, e Il Mago Del Gelato.

Un cartellone prestigioso che guarda oltre gli streaming del momento concentrandosi sullo spessore artistico, in quel Parco BussolaDomani che diversi anni fa ospitò Frank Zappa e Miles Davis e ora per La Prima Estate ha applaudito nelle passate edizioni i Jane’s Addiction e Michael Kiwanuka, Jamiroquai e Lana Del Rey, Anderson Paak e i Duran Duran.

Novità di quest’anno è il contest pensato e voluto per sostenere i talenti emergenti della scena musicale italiana. È Next Stage: La Prima Estate, l’iniziativa organizzata con il locale milanese Detuneche ha selezionato sei nomi per aprire ogni serata. Tare, Le Nora, Giacoprudente, Rip, Nicaragua e La Gente sono gli artisti che saliranno sul palco davanti al pubblico del festival prima dei grandi live internazionali.

PROGRAMMA:

La Prima Estate inizia venerdì 20 giugno con il meglio dell’alternative rock. Il post-rock degli scozzesi Mogwai, reduci dagli apprezzamenti per il loro ultimo disco “The Bad Fire” fresco di stampa; quello psichedelico ed elettronico degli Spiritualized guidati da Jason Pierce; e il post-punk degli Yard Act, il quartetto inglese cinico e disincantato che ha incassato perfino gli apprezzamenti di Sir Elton John.

Sabato 21 giugno è la volta degli Air, il duo francese che ha coniato un inimitabile linguaggio electro-pop elegante e di grande suggestione; e di St. Vincent, la regina indiscussa dell’indie rock americano tra i talenti più ipnotici, seducenti e camaleontici in circolazione che quest’anno ha conquistato ben tre Grammy Awards. Bandiera italiana per i Calibro 35, tra i progetti più intraprendenti e raffinati della scena musicale alternativa appena usciti con il nuovo disco “Exploration”; e prima stanza a destra, il progetto intimo e visionario di un artista ventunenne.

Domenica 22 giugno in esclusiva per La Prima Estate il rock alternativo della band cult TV on the Radio, con l’unico live italiano dopo anni di silenzio; Nic Cester, la voce australiana (di base milanese) che ha stregato il mondo con Are You Gonna Be My Girl in formazione con i Jet; e Ramona Flowers, la band inglese apprezzata per il sound che combina rock, elettronica e sonorità pop.

Il secondo weekend del festival racchiude tre eventi speciali.

Venerdì 27 giugno arriva Moodymann per la serata Club Friday. Pseudonimo di Kenny Dixon Jr., è tra i nomi più amati, eclettici e innovativi dell’house music. La giornata è pensata e realizzata in collaborazione con il Kama Kama, uno dei locali e dei simboli più amati della Versilia, punto di riferimento pioneristico per la musica house ed elettronica degli anni ’90. Ecco allora in consolle anche Tom Trago, garanzia di creatività; e Mario Scalambrin, colonna portante dello storico locale di Camaiore con il suo sound esplosivo.

Sabato 28 giugno sul palco per l’unica data italiana una delle artiste più trasgressive, dirompenti e rivoluzionarie della cultura pop: Grace Jones. Musa storica e icona di stile carismatica, la “pantera della musica” arriva nello stesso luogo dove suonò dal vivo nei primi anni 80, la mitica BussolaDomani. Un vero e proprio concerto evento che si chiude con il dj set di uno dei padri della musica house, Tony Humphries, e si apre con il sound sofisticato ed etereo di CAM Sound System with Sara Mautone.

Lucio Corsi è l’headliner di domenica 29 giugno: il cantautore che ha conquistato tutta l’Italia con la sua Volevo essere un duro presenta dal vivo il nuovo album per un atteso ritorno a casa. In apertura tocca a Peter Cat Recording Co., la band di Nuova Delhi nota per la poliedrica fusione tra indie, bossa nova, jazz e psichedelia; e al Mago del Gelato, uno dei progetti più eclettici della scena milanese, capace di unire leggerezza e stile con il loro album d’esordio “Chi È Nicola Felpieri?”.

INFO: Come ogni anno, presente un’area cibo e bevande di alta qualità con diversi stand adatti a ogni palato, e come l’anno scorso i pagamenti saranno senza contanti per snellire le code in cassa, con card ricaricabili on line oppure in loco.

Potenziate anche le linee di trasporto interne grazie all’accordo con at – autolinee toscane. Per i due weekend del festival saranno assicurati due bus al giorno (andata/ritorno) da Firenze-Prato e da Livorno-Pisa collegati direttamente al Parco BussolaDomani (prenotazioni sul sito https://www.breakdowntours.com/la-prima-estate-store/p/bus).

