La notte degli Oscar® su grande schermo

Maratona cinema: la notte degli Oscar® sul grande schermo alla Compagnia di Firenze! Tra le nomination per miglior cortometraggio ‘Le pupille’, della regista toscana Alice Rohrwacher. Al cinema La Compagnia, in collaborazione con Sky Cinema, dalla mezzanotte del 12 fino alla mattina del 13 marzo, in diretta sul grande schermo il premio cinematografico più prestigioso al mondo. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti INFO

Grazie alla collaborazione con Sky Cinema, La Compagnia di Firenze apre le porte al pubblico interessato seguire sul grande schermo la prestigiosa cerimonia. I fiorentini che vorranno trascorrere una nottata in bianco, all’insegna del grande cinema, sono pertanto invitati a La Compagnia, a partire dalle 00.15.

Due i candidati italiani: la regista toscana Alice Rohrwacher, entrata nella cinquina per il miglior cortometraggio con il film ‘Le pupille’, prodotto da Carlo Cresto-Dina per Tempesta e Alfonso Cuaròn per Esperanto Filmoj, distribuito in esclusiva su Disney+ e Aldo Signoretti, maestro di trucco e parrucco cinematografico, per il miglior trucco nel film ‘Elvis’ di Baz Luhrmann

In programma prima della cerimonia, alle ore 20.15, il film rivelazione del 2022, Everything Everywhere All At Once, di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che durante l’Awards Season ha ottenuto diversi riconoscimenti ai DGA, ai PGA e ai SAG.

Opera seconda della coppia di registi nota come Daniels (formata da Daniel Kwan e Daniel Scheinert), il film racconta la storia della famiglia Wang, composta dai coniugi di origine cinese Evelyn Quan e Waymond (interpretati rispettivamente da Michelle Yeoh e Jonathan Ke Quan) e dalla loro figlia Joy (Stephanie Hsu). Nonostante i grandi sforzi di Evelyn, la famiglia sta attraversando un momento di difficoltà economica e rischia di perdere la propria attività. La situazione si complica ancora di più quando la donna viene approcciata da una “versione” di suo marito derivante da un’altra dimensione e scopre di essere chiamata a combattere per la salvezza dell’intero multiverso.