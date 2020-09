LA FANTASIA VA IN CITTA’ con Rodari nei Quartieri fiorentini

In seguito all’emergenza sanitaria e in reazione al periodo di fermo dei teatri degli scorsi mesi, Cantiere Obraz, ha deciso di intervenire nella città di Firenze attraverso una serie di appuntamenti culturali finalizzati alla rifondazione del rapporto artista – spettatore. Grazie al contributo della FONDAZIONE CR FIRENZE, al patrocinio del Comune di Firenze e dei Cinque Quartieri, in collaborazione con Estate Fiorentina 2020 e inserito all’interno della manifestazione 100GIANNIRODARI, Cantiere Obraz propone un evento dedicato ai più piccoli: IL RESPIRO DEL PUBBLICO – LA FANTASIA VA IN CITTA’.

L’evento, ideato in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, si svolgerà ogni pomeriggio dal 15 al 19 Settembre 2020, in fascia oraria 17.00 – 19.00, nei giardini e nelle Aree Gioco dei cinque Quartieri di Firenze, attraverso un’azione teatrale ispirata a “Tante storie per giocare” di Rodari.

“Quando noi raccontiamo una storia diamo al bambino la fiaba e insieme la nostra protezione.” Gianni Rodari

Quattro attori, impegnati in un’iniziativa finalizzata all’ allenamento alla fantasia, così come si allena il corpo per lo sport o la mente per la matematica e il ragionamento: insegnare ai bambini l’arte di inventare storie, attraverso il teatro e la narrazione. Saranno i ragazzi, infatti, a creare i finali delle storie raccontate, in un profondo rapporto di scambio diretto fra l’artista e il piccolo spettatore.

I finali delle fiabe verranno raccolti in un documento che sarà redatto in formato digitale e pubblicato sulla pagina Facebook “La fantasia va in città”.

15 – 19 Settembre 2020

Durata di ogni fiaba: 10 minuti

Durata del percorso complessivo: 30 minuti

Durata totale dell’evento: 2 ore

Destinatari: bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni.

15 Settembre 2020 – Giardino di San Gaggio alle Due Strade (Quartiere 3)

16 Settembre 2020 – Giardino di Via degli Allori (Quartiere 5)

17 Settembre 2020 – Giardino della BiblioteCaNova Isolotto (Quartiere 4)

18 Settembre 2020 – Giardini di Campo di Marte “Niccolo Galli (Quartiere 2)

19 Settembre 2020 – Oltrarno Giardino dei “Nidiaci” (Quartiere 1)

L’animazione si svolgerà nella fascia oraria 17.00 – 19.00

