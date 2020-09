Emma Dante ospite del cinema Arsenale di Pisa

Il Cineclub Arsenale di Pisa riapre le sue porte con un’importante evento. Mercoledì 16 Settembre la regista Emma Dante sarà ospite del cinema per incontrare il pubblico e presentare il suo Le sorelle Macaluso

Il film è la trasposizione cinematografica dello spettacolo teatrale vincitore di due Premi UBU, e racconta l’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute da sole in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. La storia di cinque donne, di una famiglia, di chi va via, di chi resta e di chi resiste.

La sala riaprirà in sicurezza, con posti contingentati e rispettando le misure di prevenzione anti Covid-19, e si mostrerà in una veste rinnovata, con nuove poltroncine. Il film sarà in programma fino a Domenica 20, e in giorni successivi. Orari 18.30, 20.30 e 22.30.

Info e biglietti in prevendita su arsenalecinema.com con circuito LiveTicket. Per l’ingresso è obbligatoria la tessera annuale del Cineclub, acquistabile presso la cassa del cinema.