La Compagnia Cult (XmasEdition)

Anche quest’anno, durante le feste di Natale, il cinema La Compagnia di Firenze apre le porte alla magia dei grandi Cult: una rassegna pensata per far rivivere sul grande schermo quei film che hanno segnato la storia e il cuore di tutti

Tra anniversari importanti e versioni restaurate, ecco la carrellata di classici per le feste.

35° anniversario di Tremors, Ron Underwood (1990)

Un omaggio brillante che rivitalizza i monster movie anni ’50. Tensione genuina e umorismo sotto il sole cocente del deserto americano. MERCOLEDì 31 DICEMBRE, ORE 19.00/SABATO 3 GENNAIO, ORE 15.00)

50° anniversario de I tre giorni del condor, Sydney Pollack (1975)

Il manifesto della paranoia anni ’70 e del thriller di spionaggio. Una tensione angosciante che svela il volto gelido e disumanizzato del potere. DOMENICA 28 DICEMBRE, ORE 21.00

MARTEDì 13 GENNAIO, ORE 18.30

Restauro in 4k di Fanny e Alexander, Ingmar Bergman (1982)

Il testamento artistico di Bergman: un affresco familiare che intreccia la magia dell’infanzia con la crudeltà dell’educazione puritana. GIOVEDì 25 DICEMBRE, ORE 19.30/ SABATO 27 DICEMBRE, ORE 15.00/LUNEDì 29 DICEMBRE, ORE 15.00

75° anniversario di Harvey, Henry Koster (1950)

Una commedia surreale sulla dolcezza della follia come rifugio dal mondo. Un classico senza tempo che invita a preservare l’umanità contro la nevrosi moderna. MERCOLEDì 24 DICEMBRE, ORE 17.00/

GIOVEDì 8 GENNAIO, ORE 21.00/ MERCOLEDì 14 GENNAIO, ORE 17.00

35° anniversario di Edward mani di forbice Tim Burton (1990)

Una fiaba gotica indimenticabile sulla diversità e l’accettazione. Potente satira del conformismo in cui il “mostro” è l’unica anima pura. VENERDì 26 DICEMBRE, ORE 15.00/ GIOVEDì 1 GENNAIO, ORE 17.00

10° anniversario di Mad Max: Fury Road, George Miller (2015)

Un capolavoro d’azione che è pura e travolgente sinfonia cinetica. Una corsa disperata che diventa potente allegoria di ribellione e speranza. VENERDì 26 DICEMBRE, ORE 21.00/ VENERDì 2 GENNAIO, ORE 17.00/VENERDì 9 GENNAIO, ORE 19.00

INGRESSO

Intero 6€ / ridotto 5€

PROGRAMMA