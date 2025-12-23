Controradio Streaming
Mar 23 Dic 2025
Controradio Streaming
Cultura & SpettacoloCinemaLa Compagnia Cult (XmasEdition)
Cultura & SpettacoloCinema

La Compagnia Cult (XmasEdition)

By Redazione

Anche quest’anno, durante le feste di Natale, il cinema La Compagnia di Firenze apre le porte alla magia dei grandi Cult: una rassegna pensata per far rivivere sul grande schermo quei film che hanno segnato la storia e il cuore di tutti

Tra anniversari importanti e versioni restaurate, ecco la  carrellata di classici per le feste.

35° anniversario di Tremors, Ron Underwood (1990)
Un omaggio brillante che rivitalizza i monster movie anni ’50. Tensione genuina e umorismo sotto il sole cocente del deserto americano. MERCOLEDì 31 DICEMBRE, ORE 19.00/SABATO 3 GENNAIO, ORE 15.00)

50° anniversario de I tre giorni del condor, Sydney Pollack (1975)
Il manifesto della paranoia anni ’70 e del thriller di spionaggio. Una tensione angosciante che svela il volto gelido e disumanizzato del potere. DOMENICA 28 DICEMBRE, ORE 21.00
MARTEDì 13 GENNAIO, ORE 18.30

Restauro in 4k di Fanny e Alexander, Ingmar Bergman (1982)
Il testamento artistico di Bergman: un affresco familiare che intreccia la magia dell’infanzia con la crudeltà dell’educazione puritana. GIOVEDì 25 DICEMBRE, ORE 19.30/ SABATO 27 DICEMBRE, ORE 15.00/LUNEDì 29 DICEMBRE, ORE 15.00

75° anniversario di Harvey, Henry Koster (1950)
Una commedia surreale sulla dolcezza della follia come rifugio dal mondo. Un classico senza tempo che invita a preservare l’umanità contro la nevrosi moderna. MERCOLEDì 24 DICEMBRE, ORE 17.00/
GIOVEDì 8 GENNAIO, ORE 21.00/ MERCOLEDì 14 GENNAIO, ORE 17.00

35° anniversario di Edward mani di forbice Tim Burton (1990)
Una fiaba gotica indimenticabile sulla diversità e l’accettazione. Potente satira del conformismo in cui il “mostro” è l’unica anima pura. VENERDì 26 DICEMBRE, ORE 15.00/ GIOVEDì 1 GENNAIO, ORE 17.00

10° anniversario di Mad Max: Fury Road, George Miller (2015)
Un capolavoro d’azione che è pura e travolgente sinfonia cinetica. Una corsa disperata che diventa potente allegoria di ribellione e speranza. VENERDì 26 DICEMBRE, ORE 21.00/ VENERDì 2 GENNAIO, ORE 17.00/VENERDì 9 GENNAIO, ORE 19.00

INGRESSO
Intero 6€ / ridotto 5€

PROGRAMMA

Articolo precedente
Giani ‘riporteremo il Diamante fiorentino in Toscana, è nostro’
Articolo successivo
Vaccinazioni: Toscana sopra la media nazionale perle pediatriche

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31082Cronaca18664Politica4187Cultura & Spettacolo3839Diritti2627Sanità2534

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI