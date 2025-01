La Commissione Politiche sociali, sanità e servizi: sopralluogo al carcere di Sollicciano

La IV Commissione consiliare (Politiche sociali, sanità e servizi) ha effettuato un sopralluogo presso il carcere di Sollicciano per osservare da vicino le condizioni dell’istituto. Un ulteriore passo nell’approfondimento richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale, portato avanti dalla stessa Commissione, che si avvia verso la conclusione.

Il quadro evidenziato è estremamente grave: il degrado fisico della struttura si intreccia con problematiche gestionali, aggravate dalla cronica carenza di personale, che peggiorano ulteriormente a situazione, sia per le persone detenute, sia per il personale che vi lavora.

Durante il sopralluogo, la Commissione ha visitato le sezioni del giudiziario, il reparto accoglienza e l’ATSM, riscontrando ovunque una situazione che compromette gravemente la dignità delle persone detenute e rende impossibile perseguire la funzione rieducativa della pena.

“Servono interventi immediati, sia strutturali che organizzativi: non si può più aspettare. Le condizioni attuali di Sollicciano – spiega il presidente della Commissione Edoardo Amato – sono inaccettabili, la detenzione disumana. Osservare da vicino queste realtà è stato fondamentale per comprendere quanto sia urgente un cambiamento radicale. Solo garantendo condizioni di vita dignitose alle persone detenute sarà possibile ripristinare i valori costituzionali e riformare un sistema ormai al collasso”.

Gli eventi drammatici degli ultimi giorni evidenziano con forza come la situazione a Sollicciano sia ormai insostenibile da tempo. Una situazione critica che richiede un impegno condiviso da parte di tutti i livelli istituzionali, a partire dal Ministero della Giustizia.

Sollicciano non è soltanto un luogo di detenzione, ma il simbolo di un sistema che fatica a garantire i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Ripensare Sollicciano non rappresenta solo una necessità strutturale, ma anche un’opportunità per rivedere il ruolo delle carceri all’interno del contesto sociale, trasformandole in luoghi capaci di offrire percorsi di recupero e reinserimento.

“Come commissione IV – conclude il presidente Edoardo Amato – chiederemo di poter entrare anche nei prossimi mesi per vedere come la situazione evolverà”.