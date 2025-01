Carrozza con cavallo imbizzarrito in centro bloccata in piazza della Repubblica

Momenti di panico ma per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina in centro. Una fiaccheraia ha perso il controllo della carrozza perché il cavallo si è imbizzarrito transitando al galoppo per alcune strade nel cuore del centro fino a fermarsi in piazza della Repubblica.

L’episodio, ricostruito dalla Polizia Municipale anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere, risale a poco dopo le 10.30. La fiaccheraia stava transitando in via del Sole quando si è fermata brevemente, forse per recuperare un oggetto caduto, e al momento di ripartire il cavallo, per ragioni da accertare, si è imbizzarrito.

L’animale ha iniziato a correre, urtando alcuni scooter in sosta senza però farli cadere e proseguendo su via della Spada e via degli Strozzi. La conducente è stata sbalzata dal posto di guida ed è finita a terra; il cavallo ha continuato la sua corsa fino a fermarsi di fronte alle catene di delimitazione di piazza della Repubblica.

L’animale è stato consegnato dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti al marito della conducente che è stata portata in ospedale; non sono state registrate altre conseguenze a persone o cose tranne la carrozza che ha riportato diversi danni.