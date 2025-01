www.controradio.it 🎧 "Quattro assenze ingiustificate", le opposizioni, senza IV, contro la Sindaca Funaro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:22 Share Share Link Embed

E’ il primo j’accuse dell’anno ed è rivolto alla Sindaca Funaro, colpevole, secondo le forze politiche di minoranza in Consiglio Comunale, di essere troppo assente dai lavori. Nonostante il tentativo di smorzare la polemica, giudicata sterile dal Pd, le opposizioni, esclusi i renziani, depositano una richiesta di motivazione al presidente del Consiglio Cosimo Guccione e al direttore Riccardo Nocentini minacciando una possibile decadenza dal ruolo di Sindaca.

Come il cartellino giallo dell’arbitro in una partita di calcio, è scattata l’ammonizione per la Sindaca Sara Funaro. Le opposizioni, tranne Italia viva, hanno sottoscritto un’istanza di richiesta di giustificazione per le sue assenze, quattro consecutive, una mancanza di rispetto per il Consiglio, dicono Lista Schmidt, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Firenze Democratica e Sinistra Progetto Comune, “soprattutto in un momento delicato per la città, in cui c’è bisogno di confronto e collaborazione”.

Una bacchettata appellandosi all’art. 25 dello Statuto, che non suscita tuttavia nessuna risposta da Funaro, intenzionata piuttosto a spegnere il contrasto sul nascere e a lasciare alle forze politiche di maggioranza lo spazio per una replica. Si fa avanti per primo il capogruppo Pd Luca Milani: “Ci si inventa tutto pur di fare notizia”, commenta chiarendo l’intento pretestuoso della polemica, che non tiene conto della realtà.

“La Sindaca ha anche altri obblighi da assolvere, suo il dovere in qualità di responsabile della città metropolitana di essere presente ad esempio, a Calenzano, alla centrale Eni dove c’è stata la drammatica esplosione costata la vita a cinque lavoratori. Una seduta saltò per questo”. Arriva poi la reazione di Marco Semplici e Michela Monaco, della civica Funaro Sindaca che parlano di ricerca di visibilità da parte dei consiglieri di minoranza, invitati perciò a contare meno e a essere più propositivi.