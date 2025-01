Carenza di medici di famiglia in Mugello, aperto il terzo bando dopo due andati deserti

“Il bando attuale è per la selezione di un medico di base e scadrà a fine mese; se non sarà espletato positivamente il prossimo sarà bandito a primavera. Così la consigliera regionale del Pd, Fiammetta Capirossi sul terzo bando per trovare un medico di famiglia da convenzionare a tempo indeterminato nei comuni di ‘Mugello Est’.

“E’ il primo tassello importante, dopo l’interrogazione che ho presentato all’assessore alla sanità Simone Bezzini, lo scorso novembre, per arrivare a una soluzione temporanea e una definitiva del problema: dopo due bandi andati deserti per trovare un medico da convenzionare a tempo indeterminato è aperto un terzo bando e sono allo studio incentivi economici per rendere più attraente e vantaggioso lavorare in queste zone”. Così la consigliera regionale del Pd, Fiammetta Capirossi, commenta la riunione di martedì pomeriggio sulla carenza di medici di famiglia nei comuni di ‘Mugello Est’, cioè Borgo San Lorenzo, Dicomano, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Vicchio.

Attualmente tra Marradi e Palazzuolo sul Senio è in servizio un solo medico di base dopo i recenti pensionamenti. Alla riunione erano presenti oltre Capirossi e Bezzini, anche il presidente e il direttore della Società della Salute Mugello, Leonardo Romagnoli e Marco Brintazzoli, il presidente Unione Montana dei Comuni, Tommaso Triberti, il dg dell’Asl Toscana Centro Valerio Mari, il direttore del Dipartimento Rete sanitaria territoriale Asl Tc Daniele Mannelli.

Il bando attuale è per la selezione di un medico di base e scadrà a fine mese; se non sarà espletato positivamente il prossimo sarà bandito a primavera. “Nell’incontro – spiega Capirossi – sono state affrontate le criticità e le modalità per farvi fronte come le indennità aggiuntive per reperire professionisti per queste aree più decentrate, e la possibilità di servirsi di medici che lavorino in Emilia Romagna. L’Asl ha assicurato un incontro a breve con tutti i medici di famiglia dell’Alto e Basso Mugello e nelle settimane scorse ha allargato l’ambito territoriale nel quale un medico può prendere i pazienti, così da permettere ai residenti di Marradi e Palazzolo di essere presi in carico da professionisti in altri Comuni.

La Asl ha inoltre innalzato i tetti dei massimali di pazienti per ogni medico (fino al massimo possibile di 1.800) e ha proposto il riconoscimento dei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzolo sul Senio come ‘zona disagiata’ della ‘Medicina generale’, che farà sì che i medici di base che assisteranno dei pazienti di questi comuni possano godere di maggiori benefici.

È allo studio un ulteriore incentivo che verrà comunicato direttamente ai medici dell’ambito sanitario Mugello Est nell’incontro che la Asl si è impegnata a convocare entro pochi giorni”