www.controradio.it 🎧 Pistoia, Le parole di Hurbinek, "razza" parola chiave della terza edizione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:01 Share Share Link Embed

È ‘razza’ la parola chiave della terza edizione de ‘Le parole di Hurbinek’, l’iniziativa promossa a Pistoia, nell’ambito delle Giornate della memoria, che dedica al tema della Shoah una settimana intera di dibattiti, dialoghi e conversazioni. L’obiettivo della manifestazione, in programma in vari luoghi della città dal 19 al 27 gennaio, è trasformare una celebrazione in una riflessione, prendendosi il tempo per capire, indagare il rapporto problematico tra passato e presente.

È ‘razza’ la parola chiave della terza edizione de ‘Le parole di Hurbinek’, l’iniziativa promossa a Pistoia nell’ambito delle Giornate della memoria. “Saranno 13 eventi – spiega Massimo Bucciantini, direttore della manifestazione – divisi tra lezioni civili, teatro e musica. Tutto questo parte da uno scopo, che è sempre stato quello di Hurbinek, trasformare una celebrazione, il Giorno della memoria, in una riflessione e per arrivare a una riflessione c’è bisogno di tempo. Quindi invece di un giorno facciamo una settimana della memoria, un evento a livello nazionale, l’unico in tutta Italia che dedica al tema della Shoah una settimana intera di dibattiti, dialoghi e conversazioni”.

Anteprima l’11 gennaio, alla libreria Lo Spazio, con la presentazione del libro di Primo Levi ‘Il carteggio con Heinz Riedt’ (Einaudi 2024), al quale interverrà Martina Mengoni. Il via poi il 19 gennaio al Funaro con ‘Un racconto in jazz. Frammenti letterari da L’uomo invisibile di Ralph Ellison’. Il 20 gennaio, ancora a Lo spazio (ore 18), la presentazione del libro ‘Cinquecento anni di rabbia’ di Francesco Filippi, che il giorno successivo sarà al teatro Bolognini (ore 10.30), dove incontrerà gli studenti. ‘Razza Ordine, gerarchia, società chiusa’, sarà il tema della lezione civile di David Bidussa il 23 gennaio, al Saloncino della musica di Palazzo de’ Rossi.

Sempre al Saloncino di Palazzo de’ Rossi, il 23 gennaio, prevista anche la lezione civile di Silvana Patriarca su ‘Funzione della razza e realtà del razzismo: riflessioni tra Italia e Stati Uniti’. Il teatro sarà protagonista il 24, 25 e 26 gennaio, rispettivamente con ‘L’amico ritrovato’, ‘Viaggio in Armenia’ e ‘Diario di guerra. Vita immaginaria di Erica Calabresi’. Conclude la rassegna il 27 gennaio al teatro Bolognini ‘Come siamo arrivati fin qui?’, ore 17.30, dialogo tra Paola Caridi, Gad Lerner e Stefano Levi Della Torre.

Le parole di Hurbinek è un progetto ideato e curato da Massimo Bucciantini per Uniser Pistoia, realizzato in collaborazione con Fondazione Teatri di Pistoia, con il sostegno di Fondazione Caript, con il patrocinio del Comune di Pistoia, della Provincia di Pistoia e della Regione Toscana e con il contributo di Conad.