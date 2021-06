🎧 La città dei Lettori diventa 'diffusa' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:07 Share Share Link Embed

Firenze, presentata la quarta edizione della Città dei Lettori: più di 60 eventi e oltre 100 ospiti d’eccezione, che si terrà non solo alla Villa Bardini di Firenze, ma in nove tappe, in nove città diverse della Toscana, per questa che sarà la prima edizione diffusa del progetto.

“La città dei lettori”, è una manifestazione dedicata al libro e alla letteratura, ideata e curata dall’Associazione Culturale Wimbledon, con la direzione di Gabriele Ametrano, la collaborazione e il contributo di Fondazione CR Firenze e Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron e il supporto di Unicoop Firenze e IED – Istituto Europeo del Design.

Per la quarta edizione, quindi, la rassegna si fa in nove, moltiplicando i luoghi delle iniziative, ma mantenendo il suo cuore a Firenze, a Villa Bardini. La sfida è quella di coinvolgere il pubblico nell’approfondimento culturale attraverso i libri e i loro protagonisti, ma anche quella di far avvicinare alla lettura coloro che hanno perso questa passione.

Queste sono le date e le location: Pontassieve dei lettori (18/19 giugno); Grosseto dei lettori (25/26 giugno); Montelupo Fiorentino dei lettori (1/2 luglio); Villamagna (PI) dei lettori (10/11 luglio); Sesto Fiorentino incontri (14/15 luglio); Arezzo dei lettori (23/24 luglio); Firenze Festival La città dei lettori (26/27/28/29 agosto); Calenzano dei lettori (2/3/4 settembre); Bagno a Ripoli dei lettori (10/11 settembre).

Per quanto riguarda i protagonisti della rassegna letteraria, questi alcuni dei nomi: Roberto Saviano, Michela Murgia, Toni Servillo, Nicola Lagioia, Carlo Verdone, Umberto Galimberti, Ilaria Gaspari, Beppe Severgnini, Nicola Gratteri, Vera Gheno, Caterina Soffici, Massimo Carlotto, Franco Arminio.

La manifestazione è stata pensata e organizzata per consentirne la fruizione in tutta sicurezza tra tour letterari, laboratori e approfondimenti su letteratura, cinema e musica. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti – non occorre prenotazione) e sarà garantito il rispetto delle misure anti Covid.

“Oggi più che mai vogliamo riaffermare l’importanza di portare la cultura fra le persone – afferma il direttore artistico Gabriele Ametrano –. Proprio per questo abbiamo deciso di rendere ancor più capillare la rassegna coinvolgendo nove comuni della Toscana. Un importante progetto, che in un momento di fragilità sociale, vuole imprimere nuovo vigore sostenendo che la cultura è anche incontro, unione e dibattito. Anche per questo ci siamo impegnati affinché l’intera manifestazione possa essere vissuta in presenza, in modo responsabile e sicuro. Ci auguriamo che la rassegna vada a rappresentare un momento di rinascita per tutto il comparto culturale ed editoriale. Siamo, quindi, felici di dedicare un ampio spazio del progetto ai festeggiamenti per i 180 anni di attività di Giunti Editore: un’importante tappa che segna il successo di un grande percorso editoriale. Anche questa edizione sarà ricca di ospiti e di appuntamenti, perché, come abbiamo sempre sostenuto ‘i lettori non si fermano’ e nemmeno noi”.

In podcast l’intervista al direttore artistico Gabriele Ametrano e all’assessore alla cultura del Comune di Firenze, Tommaso Sacchi, a cura di Gimmy Tranquillo.

INFO: https://www.lacittadeilettori.it/