L’ Associazione 11 Agosto invita a un tavolo di confronto su un “progetto per Firenze”

Nell’articolo il testo dell’invito rivolto a “i responsabili di Sinistra Progetto Comune e Firenze Città aperta, del Movimento 5 Stelle e di Firenze democratica.

L’Associazione 11 agosto nasce per costruire un percorso di liberazione per Firenze, che

faccia assomigliare la nostra città al progetto dell’articolo 3 della nostra Costituzione, e

per questo serve un altro modo di fare politica: dal basso, partecipato, condiviso, felice.

È da questo punto di vista che ci sta a cuore anche la ricostruzione della rappresentanza

democratica: pensiamo che si debba provare a creare, fin dalle prossime elezioni

amministrative, una coalizione capace di incidere davvero sullo stato delle cose.

Per fermare la destra, ci vuole un vero cambiamento nel senso della Costituzione: la

caduta delle città toscane, una dopo l’altra, dimostra quanto sia irresponsabile delegare il

futuro a questo Pd, ridotto ad un sistema di potere.

È per questo che l’Associazione invita a un tavolo di confronto sul progetto per Firenze

i responsabili di Sinistra Progetto Comune e Firenze Città aperta (con i quali abbiamo già

verificato un’amplissima convergenza di fini e di mezzi), del Movimento 5 Stelle e di

Firenze democratica. Noi speriamo che le cose sulle quali possiamo concordare, per il

futuro della città, siano più di quelle sulle quali possiamo divergere: e siamo convinti che

pressoché identiche siano le aspettative delle persone che potrebbero orientarsi verso

ognuna di questa realtà politiche. Vogliamo capire se davvero è così, ragionando nel

merito dei programmi, e se esiste la volontà di fare questo tratto di strada insieme.

11 agosto è una associazione con un progetto di lungo periodo, ma nasce anche per

favorire la nascita di una lista civica.

La condizione perché questo avvenga, è la concreta possibilità di realizzare una

coalizione ampia, capace di offrire davvero un’alternativa per il governo della città in

questo tempo difficile.

È venuto il tempo delle scelte: «sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è avarizia».