Kraftwerk a Firenze con il nuovo live

Kraftwerk i pionieri della musica elettronica in concerto all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze venerdì 7 luglio

Kraftwerk finalmente a Firenze. Dopo il rinvio dell’anno passato, i pionieri della musica elettronica saranno in concerto venerdì 7 luglio all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. I biglietti – posti numerati, 74,75 e 80,50 euro – sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti prevendita www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Restano validi i tagliandi che riportano la data del 9 settembre scorso, poi posticipata.

Dopo lo straordinario successo del 3D show che ha girato il mondo negli ultimi anni, i Kraftwerk hanno deciso di allestire un nuovo spettacolo, battezzato “New Visual Extravaganza”, per la prima volta in Italia proprio questa estate. Il nuovo show prevede nuovi costumi, nuove scenografie e proiezioni su ledwall invece che su schermo.

Ralf Hütter e soci porteranno sul palco i classici della discografia dei Kraftwerk, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, per uno spettacolo che unisce musica e performance art e si preannuncia unico. La storica band di Düsseldorf è infatti una vera e propria “Gesamtkunstwerk – un’opera d’arte totale”.

“Siamo davvero entusiasti di comunicare a tutti che nel 2023 i Kraftwerk saranno in tour con una nuova produzione. Dopo anni di grande successo con il nostro spettacolo in 3D, abbiamo lavorato a una nuova stravaganza visiva e non vediamo l’ora che tutti la vedano» commenta la storica formazione”.

I Kraftwerk tornano a Firenze a otto anni dall’indimenticato spettacolo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.



Info spettacolo:

Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Viale dell’Aeronautica – Parco delle cascine – Firenze

www.lnfd.it – www.ultravoxfirenze.it

Biglietti (compresi diritti di prevendita)

I settore 80,50 euro

II settore 74,75 euro

Prevendite

Online su www.ticketone.it (tel. 892 101)

Nei punti rivendita Box Office Toscana – www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055 210804)