Kme, sindacati: rinnovata la cigs fino a settembre 2020

Rinnovata fino al 23 settembre 2020 la cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione negli stabilimenti italiani di Kme. A renderlo noto è il coordinamento nazionale di Fim, Fiom e Uilm di Kme Italy e Hme Brass Italy. Sindacati: “Accordo importante”.

La cigs viene rinnovata per premettere la riorganizzazione degli stabilimenti. “Ora con il piano di riorganizzazione si riassorbano tutti i lavoratori e si rilanci la produzione. Il rinnovo non era scontato considerata la carenza di fondi che ha messo in dubbio fino all’ultimo la proroga. Gli ammortizzatori sociali sono stati concessi sulla base di un piano di riorganizzazione per garantire un completo riassorbimento degli esuberi residui e il rilancio delle attività produttive”, ha comunicato il coordinamento.