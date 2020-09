King Of The Opera live per la rassegna “Is that Folk?”

Nuovo capitolo della rassegna Is That Folk? che vede questa volta protagonista King of the Opera, il progetto musicale del chitarrista, cantante Alberto Mariotti. Domenica 6 settembre, Ex ospedale psichiatrico di San Salvi a Firenze

King of the Opera,il progetto musicale del chitarrista, cantante, songwriter toscano Alberto Mariotti, che arriva a San Salvi per il release party ufficiale in trio della sua ultima fatica “Nowhere Blues”.

L’evento è inserito all’interno del festival Storie differenti 2020.

“Nowhere Blues” riprende il filo del discorso, dove era stato lasciato. Il titolo è un tributo agli amati bluesmen afro-americani del primo dopoguerra, che intitolavano i loro blues col nome della città che li aveva ispirati o dove li avevano scritti.

King of the Opera torna a circondarsi di una vera e propria band di nuova formazione. Ad affiancare Mariotti ci saranno infatti Andrea Carboni (tastiere, programmazione, voce) e Elia Ciuffini (batteria, percussioni).



Nowhere Blues è stato registrato quasi completamente in casa e quasi tutte le parti sono state suonate da Alberto (eccetto dove indicato nei credits qui sotto). La traccia finale Places vede la collaborazione della band fiorentina /Handlogic, co-arrangiatori del brano.

Ex ospedale psichiatrico di San Salvi. Domenica 6 Settembre 2020, ore 21:00. Ingresso concerto 8 € – Ridotto coop/arci 5 € INFO