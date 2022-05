“Kabul, City in the Wind” è il titolo scelto per il quarto appuntamento con la rassegna Con i miei occhi – Storie afgane, oggi al Cinema La Compagnia, ore 19.00, proiezione unica ad ingresso gratuito.

Il documentario d’esordio del regista afgano-olandese Aboozar Amini “Kabul, City in the Wind” sarà in programma a La Compagnia oggi, lunedì 23 maggio, per una proiezione unica ad ingresso gratuito.

“E’ la storia di Abas che guida il suo vecchio autobus sgangherato aggirandosi tra le macerie e la polvere del deserto, mentre il piccolo Afshin è diventato il capo famiglia ora che suo padre, ex soldato, è partito in esilio per motivi di sicurezza. Squarci di vita quotidiana, raccontati con ironia e dolcezza, nella città afghana ancora segnata dalla guerra e dal terrore talebano”.

Con i miei occhi – Storie Afgane è un’iniziativa non profit di ampio respiro nazionale, con questo progetto si intende rivolgere un’attenzione particolare alla produzione artistica e cinematografica dell’Afghanistan, anche attraverso il coinvolgimento dei media nazionali, perché la cultura contemporanea afgana trovi massima diffusione e risonanza nel nostro Paese. Seguirà una serie di appuntamenti, in presenza e online, che prevedono proiezioni di documentari alla presenza di registe e registi afgani, giornalisti e giornaliste che ogni giorno raccontano e testimoniano ciò che avviene in questo Paese in guerra da oltre vent’anni. Il progetto è promosso da Doc/it (Associazione Documentaristi Italiani) e EMERGENCY con Cinema La Compagnia, Middle East Now, ZaLab, Cinema Troisi e Rai Documentari. Il progetto non ha scopo di lucro ed è finanziato attraverso le donazioni libere di enti pubblici e privati, di cittadine e cittadini. È possibile sostenere l’iniziativa con una donazione sul sito www.conimieiocchi.org