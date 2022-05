Controradio News ore 7.25 - 23 maggio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:13 Share Share Link Embed

Controradio News

Controradio news – Dovrebbe essere un cittadino moldavo, di cui è stata denunciata ieri pomeriggio la scomparsa da connazionali, l’uomo la cui salma è stata recuperata ieri mattina nel mare antistante Marina di Pietrasanta. Da quanto ricostruito l’uomo, in Italia per motivi di lavoro e ospite con alcuni connazionali in Versilia, dopo aver trascorso la serata di ieri con un amico si sarebbe separato da quest’ultimo. Una delle ipotesi fatte è che si sia poi recato in spiaggia e abbia fatto il bagno, perdendo poi la vita forse a causa di un malore.