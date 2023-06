It-Alert, il test è andato. Giani: “Metodo moderno per affrontare calamità”

Era atteso e puntualmente è arrivato, anche se non tutti allo stesso modo lo hanno ricevuto. Si tratta di It-Alert, messo a punto dal dipartimento nazionale di Protezione civile, per avvisare i cittadini in tempo reale in caso di gravi emergenze, eventi catastrofici imminenti o in corso. Il test era in programma oggi intorno alle 12.

“Puntualmente alle 12.03 è arrivato il duplice messaggio da un lato il testo, che tutti hanno potuto vedere sul telefonino, dall’altro il suono che mette in allerta, però state tutti tranquilli, non c’è né da chiamare il 112 né da attivarsi. È un allarme che abbiamo voluto sperimentare, e ringrazio la protezione civile nazionale, il suo capo Fabrizio Curcio, di averlo voluto fare per la prima volta in Toscana”. Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha commentato l’esito del test di It-Alert .

“Questo – ha spiegato Giani – sarà il modo con cui di fronte a un incendio, a una calamità, a un alluvione cerchiamo di entrare in contatto con tutti non solo coi residenti, ma anche con coloro che sono in Toscana per turismo o altri motivi”. Per Giani It-Alert è “un metodo moderno per poter affrontare questi fenomeni. Ne abbiamo sempre più bisogno perché ormai i cambiamenti climatici mettono in evidenza quanto in tre giorni possiamo passare da un incendio alla bomba d’acqua che poi devasta e porta a dei morti. Questa esercitazione, sperimentazione ha funzionato, sta funzionando nella reazione della gente. Ci sentiamo orgogliosi che se siamo stati scelti come prima regione perché la nostra protezione civile è forse quella che può costituire un riferimento. Ma non facciamo classifiche, in questo caso interveniamo al servizio dei cittadini”.