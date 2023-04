Isolde Lasoen, “Oh Dear”. Disco della settimana.

Talentuosa batterista e polistrumentista belga di formazione jazz, Isolde Lasoen si muove tra atmosfere cinematiche, french pop, psichedelia, pop orchestrale ed elettronica in coordinate che incrociano Stereolab, Serge Gainsbourg, John Barry o Goldfrapp.

“Questo disco è il mio stile. Ogni canzone ha il suo piccolo mondo”, dice.

Le canzoni hanno l’atmosfera cinematografica di Henry Mancini o del primo John Barry ed evocano l’oscuro pop barocco di David Axelrod, ma non nascondono un approccio più contemporaneo, come quello di Alison

Goldfrapp, Air, Stereolab o Sebastien Tellier.

Per questo “Oh Dear”, album bello e profondo concepito come una colonna sonora, decide di incorporare tutte le sue influenze, dalla sua educazione come batterista jazz alle colonne sonore vintage, dalla psichedelia al rock progressivo, alla musica francese degli anni ’70, avvolgendo tutto con orchestrazioni ricche ed elaborate