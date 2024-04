Isola sull’Arno: botta e risposta tra Schmidt e Funaro

“Isola sull’Arno? posso solo ridere, è inutile, metterebbe a rischio con acqua alta i fiorentini e i monumenti’ dice il candidato del centrodestra. Per la candidata del centrosinistra, che ha lanciato l’idea, l’isola è “un progetto per i mesi estivi, amovibile”.

“Le isole sull’Arno sono perfettamente inutili poi così non è realizzabile. In un torrente come è l’Arno un’isola galleggiante porrebbe a grave rischio in caso di acqua alta e alluvione proprio tutte le vite dei fiorentini e i monumenti dei fiorenti. E’ una cosa che non autorizzabile, è una spesa inutile”. ha detto Eike Schmidt, candidato alle comunali per il centrodestra, in occasione di un evento elettorale a Quaracchi, quartiere periferico di Firenze. “Posso solo ridere per l’isola sull’Arno” ha aggiunto Schmidt a proposito dell’idea lanciata ieri dalla candidata del PD Sara Funaro.

Che ribatte “il progetto di isola sull’Arno è “un progetto per i mesi estivi, amovibile”, che “sarebbe nel periodo da maggio da maggio a settembre, ovviamente con la possibilità di rimuoverla se dovessero esserci segnalazioni di rischi atmosferici”.

“L’isola rientra in tutta una serie di proposte che farò sulla vivibilità dell’Arno e la possibilità di poter passeggiare lungo l’Arno”, ha spiegato Funaro, che ha risposto al candidato sindaco del centrodestra Eike Schmidt, il quale ha detto che “posso solo ridere” per la proposta. “E’ la sua opinione”, ha replicato la candidata del centrosinistra: “Io penso che si debbano mettere in campo proposte che fanno discutere, e mi sembra che la discussione si sia avviata”, ha concluso.