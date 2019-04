International Jazz Day presenta Luca Sguera Aka

Empoli Jazz, Music Pool, Network Sonoro, in collaborazione con l’Associazione Amici della Villa Medicea di Cerreto Guidi presentano: International Jazz Day Domenica 28 aprile 2019, ore 21:30 (Villa Medicea di Cerreto Guidi) con Luca Sguera Aka

AKA compie una ricerca personale attraverso la ripetitività, la polifonia e l’esplorazione degli equilibri timbrici e ritmici del quartetto. Quest’idea, unita ad una particolare attenzione al suono di gruppo e filtrata dalle suggestioni primordiali della musica dei pigmei Aka, dà vita a composizioni in cui la scrittura dà forma all’improvvisazione libera. Questo progetto, nato a Settembre 2017 all’interno delle aule di Siena Jazz, ha debuttato il 17 Novembre 2017 nella rassegna A Jazz Supreme presso la sala Vanni di Firenze ed ha già suonato in giro per l’Italia ed all’estero. Proprio a proposito del concerto in Sala Vanni, il critico e giornalista Neri Pollastri scrive che il quartetto “ha proposto tre eccellenti brani su atmosfere scure, sospese e tormentate, ottimamente interpretati da giovani musicisti che certamente avremo il piacere di riascoltare in un prossimo futuro”. Il primo disco di AKA, prodotto, registrato e mixato da Dan Kinzelman, è uscito l’11 Gennaio 2019 per l’etichetta Auand.

Ingresso libero con aperitivo INFO