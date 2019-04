Vinci festeggia il suo genio con “Il giorno di Leonardo 2019”

50 eventi gratuiti in tutta la città di Vinci per festeggiare Leonardo. La festa, dal titolo “Il Giorno di Leonardo 2019”, prevede vari spettacoli ed attività dedicati al genio vinciano. La manifestazione, ideata e voluta dalla Proloco Vinci, è patrocinata dalla Regione Toscana, dal Comune di Vinci e dal Comune di Amboise, luogo in cui lo scienziato morì nel 1519.

Quest’anno “Il Giorno di Leonardo” assume un significato particolare, dopo la visita a Vinci del presidente della Repubblica e nell’anno in cui tutto il mondo celebra i 500 anni dalla sua scomparsa e dal suo ultimo volo. Per questo motivo il numero 500 sarà ricorrente: 500 saranno le bandiere in tutta Vinci, 500 i biglietti con le frasi di Leonardo distribuite al pubblico presente, 500 i secondi nei quali Leonardo verrà raccontato in una performance teatrale creata per l’occasione e più di 500 saranno le ”faccine” dei partecipanti che verranno ritratte sul busto di Leonardo, che di anno in anno troneggia al centro dell’evento.

5 personaggi dei quadri di Leonardo si animeranno in veri e propri spettacoli e 5 writer realizzeranno altrettanti murales a partire dalle citazioni del genio, in vari punti della città. “Il Giorno di Leonardo” riserva inoltre visite guidate gratuite nei luoghi simbolo della sua vita.

Come da tradizione ci sarà inoltre il lancio della corona dal cielo sulla casa Natale, il volo di ”marchingegni volanti”, il suono della Banda di Vinci e in Piazza della Libertà la torta di compleanno offerta a tutti i partecipanti, a chiusura della festa e del corteo.

Per i più piccoli ci saranno laboratori creativi, spettacoli e la biblioteca viaggiante in Piazza della libertà.

“L’evento diventerà la più grande festa d’Italia per Leonardo”. affermano gli organizzatori che ricordano come ogni anno questo richiami migliaia di persone a Vinci.