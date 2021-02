InfoCovid, nasce il nuovo numero unico regionale per informazioni sul Coronavirus

Informazioni su vaccini, tamponi, quarantene al nuovo numero regionale InfoCovid 0559077777 per informare la cittadinanza sul Covid

Un numero unico regionale per orientare la cittadinanza sulle tematiche relazionate con il Covid. Si tratta dello 0559077777 a cui si possono richiedere informazioni e orientamento sulla campagna vaccinale, sui tamponi e sul rientro dall’estero.

Il servizio InfoCovid è entrato in attività ieri e ha ricevuto circa mille telefonate. La Regione Toscana ha reclutato 79 studenti e studentesse di medicina con un contratto di sei mesi rinnovabile 79 studenti che frequentano la facoltà di medicina o i corsi delle professioni sanitarie.

InfoCovid si svolge da un padiglione della Fortezza da Basso a Firenze, dove lavorano anche i tracciatori che ricostruiscono i contatti dei nuovi positivi al coronavirus (il tracciamento in Toscana è al 100%).

Il call center funziona tutti i giorni dalle 9 alle 16, tutti gli operatori sono messi in rete per favorire uno scambio di informazioni continuo ed efficiente. Sono 40 gli operatori che lavorano in contemporanea e quindi possono rispondere alle richieste dei cittadini.

La presentazione è avvenuta stamani con la presenza del governatore Eugenio Giani

Sentiamo un estratto dall’intervento del governatore Giani e Matteo Meloni, coordinatore del centro di ascolto della Regione Toscana