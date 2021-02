Vaccini in Toscana: Giani, fra le prime regioni per capacità e ritmo

I progressi della campagna di vaccinazione in Toscana commentati dal presidente Giani, a margine di una conferenza stampa

In occasione della presentazione del servizio InfoCovid, oggi a Firenze, Giani ha ricordato ai cronisti che “i vaccini Pfizer servono sia per completare gli operatori sanitari, e sappiamo che ancora ci sono decine di migliaia di dosi da somministrare agli operatori sanitari, sia per gli over 80, quindi noi abbiamo una macchina collaudata sugli operatori sanitari, e vogliamo tirare a completare, anche perché vi confesso che io vedo dei risultati positivi da questa prima catena di vaccinazione”.

Infatti, ha aggiunto il governatore, “ad esempio sulle Rsa, ci confrontavamo con l’assessore Serena Spinelli proprio stamattina, i risultati sembrano buoni: non vediamo più quei focolai con 100 contagiati al giorno che vi erano. Contemporaneamente, fatti gli operatori sanitari, possiamo procedere verso gli anziani, con i medici di famiglia che hanno preso un po’ le misure e quindi procederanno con più rapidità”.

In occasione della presentazione del servizio InfoCovid, oggi a Firenze, Giani ha ricordato ai cronisti che “i vaccini Pfizer servono sia per completare gli operatori sanitari, e sappiamo che ancora ci sono decine di migliaia di dosi da somministrare agli operatori sanitari, sia per gli over 80, quindi noi abbiamo una macchina collaudata sugli operatori sanitari, e vogliamo tirare a completare, anche perché vi confesso che io vedo dei risultati positivi da questa prima catena di vaccinazione”. Infatti, ha aggiunto il governatore, “ad esempio sulle Rsa, ci confrontavamo con l’assessore Serena Spinelli proprio stamattina, i risultati sembrano buoni: non vediamo più quei focolai con 100 contagiati al giorno che vi erano. Contemporaneamente, fatti gli operatori sanitari, possiamo procedere verso gli anziani, con i medici di famiglia che hanno preso un po’ le misure e quindi procederanno con più rapidità”.

“Stamattina vedere che sono diminuiti di 15 i posti Covid occupati, dopo che nelle ultime settimane avevamo avuto un aumento, mi dà il senso di interventi che stanno raggiungendo l’obiettivo di stabilizzare la situazione”.

Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, secondo cui oggi la Toscana è “13ma fra le regioni italiane per gli indici reali: la letalità, la presenza in terapia intensiva, la presenza nei reparti Covid”. Per Giani, che ha parlato a margine della presentazione del servizio InfoCovid, “la zona arancione, per quello che ormai anche da un punto di vista sociosanitario stiamo vedendo, è la zona della stabilizzazione; la zona rossa contrae, e la zona gialla purtroppo non evita anche un leggero aumento. Se alla zona arancione aggiungo l’aumento dei vaccini ritengo che progressivamente anche la zona arancione diventerà una zona in cui, lentamente, si avrà una diminuzione dei casi”.